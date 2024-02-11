Ремонт сети уличного освещения на улице Чкалова в Нальчике. Кадр видео ЦУР Кабардино-Балкарии https://t.me/tsur_07/2380

11 февраля 2024, 15:57

Жители Нальчика добились ремонта сети уличного освещения

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Линии электропередачи отремонтированы на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители потребовали решить проблему с уличным освещением.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Жители Нальчика пожаловались в соцсетях на проблемы в работе уличного освещения по улице Чкалова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"На улице Чкалова какая-то проблема с освещением. Половина фонарей не горит, темнота во дворах. Примите меры", - приводится в сообщении жалоба одной из местных жительниц. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалисты с выездом на место установили, что отсутствие освещения связано с повреждением линий ЛЭП. С привлечением спецтехники проведены работы по устранению повреждений на линиях электропередач. Уличное освещение восстановлено и приведено в нормативное состояние", - говорится в публикации.

Напомним, жители Нальчика и ранее жаловались на проблемы с уличным освещением. Так, 30 января ЦУР сообщил, что после жалоб горожан восстановлено освещение на улице Лермонтова.

20 января стало известно, что светильники отремонтированы на улице Байсултанова после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги. В декабре 2023 года после жалоб жителей были установлены фонари на улице Братьев Озовых.

В октябре 2022 года жители Нальчика заявили, что ученики одной из школ вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге на улице Тарчокова. Родители школьников тогда призвали сделать дорогу удобной и безопасной для детей.

Ранее, в 2019 году, нальчане пожаловались, что улицы в микрорайонах "Вольный аул" и "Александровка" плохо освещаются. Подрядчик мэрии объяснил проблемы с освещением в пригородных районах недостатком средств в городском бюджете. До половины ДТП в ночное время происходит из-за плохого освещения улиц, отметил глава «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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