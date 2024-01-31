Жители Нальчика добились благоустройства улицы

31 января 2024, 08:49

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Светильники отремонтированы на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители потребовали решить проблему с уличным освещением.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Уличное освещение на улице Лермонтова в Нальчике восстановлено после жалоб жителей в соцсетях, сообщил 30 января в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Часть улицы Лермонтова не освещается. Очень темно. Примите меры", – приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Нальчика. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены электромонтажные работы. Восстановлены контакты осветительных приборов. Наружное освещение приведено в нормативное состояние", - говорится в публикации.

Напомним, 20 января ЦУР Кабардино-Балкарии сообщил, что в Нальчике восстановлено освещение улицы Байсултанова после того, как местные жители пожаловались в соцсетях на отсутствие уличного освещения.

В начале декабря 2023 года в Нальчике уличные светильники были установлены на улице Братьев Озовых после того, как жители пожаловались на отсутствие освещения.

В октябре 2022 года жители Нальчика заявили, что ученики одной из школ вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге на улице Тарчокова. Родители школьников призвали сделать дорогу удобной и безопасной для детей.

Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 16 января ЦУР сообщил, что в селе Белая Речка восстановлено уличное освещение после того, как жители пожаловались на отсутствие освещения улицы Жабоева и переулка Бештау.

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