23 февраля 2024, 07:38

Три бойца из Дербентского района убиты в военной операции

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Артур Абасов, Кирилл Руднев и Шамиль Рамазанов погибли в военной операции на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 755 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Ильяс Гасанов погиб в военной операции на Украине, сообщила 22  февраля администрация Махачкалы. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 752 бойцов из Дагестана.

В школах Дербентского района открыты мемориальные доски памяти военнослужащих Артура Абасова, Кирилла Руднева и Шамиля Рамазанова, погибших на территории Украины, сообщила 22 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 755 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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