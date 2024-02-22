22 февраля 2024, 18:08

Контрактник из Махачкалы погиб в военной операции

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Ильяс Гасанов погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Махачкалы. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 752 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Мирзаев стал 751-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ильяс Гасанов погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Махачкалы, отчитываясь об открытии мемориальной доски на доме, где он жил. 

Ильяс Гасанов работал в правительственной охране в Дагестане. После 25 лет службы заключил контракт на военную службу.  У Ильяса Гасанова осталась жена и четверо детей. Старший сын Гасанов Муслимбег так же является участником СВО, говорится в Telegram-канале администрации города.

Как следует из приложенного к публикации  видео, Гасанову было 54 года, на мемориальной доске указано, что он погиб 8 апреля 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 752 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Прапорщик из Дагестана убит в зоне СВО", "Трое военных из Кизляра погибли на Украине", "Замкомандующего 18-й армией умер после ранения в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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