21 февраля 2024, 17:02

Боец из Дагестана погиб в военной операции

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Рустам Мирзаев погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 751 военного из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Борицкий стал 750-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Контрактник из села Новолакское Рустам Мирзаев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Новолакского района. Он отправился в зону военной операции как доброволец 8 месяцев назад, погиб в Херсонской области близ села Крынка, говорится в сообщении от 20 февраля в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 751 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Прапорщик из Дагестана убит в зоне СВО", "Трое военных из Кизляра погибли на Украине", "Замкомандующего 18-й армией умер после ранения в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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