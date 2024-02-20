20 февраля 2024, 19:44

Рядовой из Дербента погиб в военной операции

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Игорь Борицкий погиб в зоне боевых действий. С  начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 750 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Айдемир Магомедов и Муса Ханикалов  погибли в зоне СВО, общее число погибших в зоне военной операции жителей Дагестана, о гибели которых информировали власти, достигло 749.

Рядовой Игорь Борицкий погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня РГВК "Дагестан", опубликовав репортаж об открытии мемориальной доски в школе Дербента № 15, где он учился. Как следует из сюжета, Борицкому было 49 лет, он погиб 30 декабря 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 750 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Прапорщик из Дагестана убит в зоне СВО", "Трое военных из Кизляра погибли на Украине", "Замкомандующего 18-й армией умер после ранения в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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