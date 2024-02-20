20 февраля 2024, 00:15

Два бойца из Дагестана погибли на Украине

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Айдемир Магомедов и Муса Ханикалов погибли в ходе боевых действий, сообщила администрация Гунибского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 749 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Фархад Худайнатов стал 747-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

 Мобилизованный Айдемир Магомедов  из селения Хутни и контрактник Муса Ханикалов из селения Чох погибли в военной операции на Украине, сообщила администрация Гунибского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче орденов Мужества их родным. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 749 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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