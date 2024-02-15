Спецназ "Ахмат" пополнился двумя отрядами из бывших "вагнеровцев"

15 февраля 2024, 08:18

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В спецназ "Ахмат" вошли два отряда из числа бывших бойцов ЧВК "Вагнер", общей численностью более тысячи человек, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из республики на Украину. Последний раз об отправке одной из таких групп он сообщил 8 февраля.

Из числа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" сформированы два отряда общей численностью более тысячи человек. Эти отряды вошли в спецназ "Ахмат", сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"На данный момент именно из бывших бойцов "Вагнера", кроме "Камертона", в самом "Ахмате" достаточно большое количество, хочу отметить, что отдельно еще два отряда у меня зашли в "Ахмат", подписали контракт с министерством обороны. Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК "Вагнер", – привел сегодня ТАСС его слова.

Он уточнил, что в одном из новых отрядов 680 бойцов, в другом – 380.

Напомним, 13 декабря 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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