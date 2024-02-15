15 февраля 2024, 08:18

Спецназ "Ахмат" пополнился двумя отрядами из бывших "вагнеровцев"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В спецназ "Ахмат" вошли два отряда из числа бывших бойцов ЧВК "Вагнер", общей численностью более тысячи человек, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из республики на Украину. Последний раз об отправке одной из таких групп он сообщил 8 февраля.

Из числа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" сформированы два отряда общей численностью более тысячи человек. Эти отряды вошли в спецназ "Ахмат", сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"На данный момент именно из бывших бойцов "Вагнера", кроме "Камертона", в самом "Ахмате" достаточно большое количество, хочу отметить, что отдельно еще два отряда у меня зашли в "Ахмат", подписали контракт с министерством обороны. Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК "Вагнер", – привел сегодня ТАСС его слова.

Он уточнил, что в одном из новых отрядов 680 бойцов, в другом – 380.

Напомним, 13 декабря 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Список отрядов "Ахмат" пополнился за счет райотделов полиции", "Даудов сообщил о строительстве баз для двух полков Минобороны", "Правозащитники сочли принудительной отправку полицейских из Чечни в зону военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 февраля 2024, 09:07

  • Мурад Шуайбов найден мертвым в колонии

    Один из осужденных за убийство учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова житель Дагестана Мурад Шуайбов найден мертвым в исправительной колонии в городе Сегежа в Карелии.

15 февраля 2024, 07:23

  • Элистинцы пожаловались на проблему с вывозом мусора

    В Элисте на протяжении длительного времени коммунальщики не очищают мусорки своевременно. Эффект от обращений горожан к чиновникам и в прокуратуру кратковременный, а затем люди опять страдают от антисанитарии и неприятного запаха, пожаловались элистинцы.

15 февраля 2024, 06:27

15 февраля 2024, 05:33

15 февраля 2024, 04:34

  • Памятник армянскому писателю уничтожен в Степанакерте

    Бюст писателя Акопа Акопяна, установленный на одной из центральных улиц Степанакерта, разрушен, сообщил глава общественной организации "Омбудсмен культуры Айка" Овик Аванесов со ссылкой на видео из азербайджанского сегмента соцсетей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи