12 февраля 2024, 00:44

Нарушение прав краснодарских дольщиков привлекло внимание Бастрыкина

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Уголовное дело из-за обмана дольщиков жилого комплекса "Арбат" в Краснодаре поручил возбудить глава Следкома России Александр Бастрыкин. Городские власти добиваются сноса домов, на строительство которых не было выдано разрешение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков жилого комплекса "Арбат" в Краснодаре.

Строительство ЖК на улице Есенина началось в 2011 году, для этого привлекались деньги дольщиков. Однако уже на следующий год застройщик предложил дольщикам самостоятельно завершить строительство дома. Дом так и остался недостроенным, пишет 11 февраля "Коммерсант".

В 2020 году мэрия Краснодара обратилась в суд с требованием снести здание, так как выяснилось, что разрешение на его строительство не выдавалось. При этом дом был построен на 80%.

Дольщики обращались за защитой своих прав в различные структуры, но ситуация так и осталась неразрешенной, сообщает "Живая Кубань".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 февраля в Краснодаре провели пикеты дольщики жилищно-строительного кооператива "Удачный выбор", который ранее был признан самостроем и снесен. Они потребовали выплатить им компенсации за приобретенные посредством маткапитала квартиры.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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Примечание:

"Дольщики в Каспийске пожаловались на нарушение жилищных прав", "Силовики задержали пикетчицу в Махачкале", "Обманутые дольщики провели одиночные пикеты в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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