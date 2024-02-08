Обманутые дольщики провели пикеты в Краснодаре

08 февраля 2024, 14:18

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Дольщики жилищно-строительного кооператива "Удачный выбор", который ранее был признан судом самостроем и затем снесен, провели сегодня в Краснодаре пикеты с требованием выплатить им компенсации за приобретенное посредством маткапитала жилье.

Как информировал "Кавказский узел", краснодарский жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "Удачный выбор" был признан самостроем по иску городской администрации и был снесен в 2020 году. Всего в ЖСК 157 пайщиков, 46 из них покупали квартиры, используя материнский капитал. Окончание строительства жилого комплекса было запланировано на 2015 год.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Сегодня утром в Краснодаре перед зданием краевой администрации прошел пикет пайщиков ЖСК "Удачный выбор", расположенного на улице Альпийской, 17 в поселке Российский. За несколько часов акции протеста к пикетчикам несколько раз подошли сотрудники краевой администрации, а также приехала полиция, передал сегодня "Краснодар онлайн".

"Дом признали незаконным по иску администрации и снесли. А те, кто вложился в стройку, остались без денег. При этом квартиры покупали за счет материнского капитала. Как эти сделки могли согласовать, если дом, по их [чиновников] мнению, построен незаконно. Мы требуем выплаты компенсации за снесенный дом", – пояснил один из пикетчиков.

"Кавказский узел" писал об акциях других обманутых дольщиков в Краснодарском крае. Так, дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев в ноябре объявлял голодовку перед зданием администрации Краснодарского края, а пенсионерка Людмила Гуслякова выходила к администрации края с требованием вернуть деньги за квартиру в доме, снесенном в Геленджике.

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