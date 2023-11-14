Обманутый дольщик из Краснодара поделился подробностями голодовки

14 ноября 2023, 05:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За ходом голодовки, которую обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев проводит у здания администрации Краснодарского края, наблюдают другие обманутые дольщики, готовые вызвать при необходимости скорую помощь. Обманутые дольщики опасаются, что осужденный за мошенничество застройщик перепродаст их квартиры.

Как сообщал "Кавказский узел", обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев 11 ноября начал бессрочную голодовку перед зданием администрации Краснодарского края в знак протест против того, что признанные судами виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством жилого комплекса. 1 ноября он направил письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову с сообщением о намерении начать бессрочную голодовку около здания краевой администрации, однако реакции на свое сообщение не получил. 13 ноября краевые власти отреагировали на голодовку и пообещали Богушеву обратиться в Верховный суд России.

18 апреля 2019 года стало известно, что застройщики ЖК "Кино" в Краснодаре обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев рассказал сегодня, 14 ноября корреспонденту "Кавказского узла" подробности своей акции, начатой 11 ноября, и ситуации, которая вынудила его объявить голодовку.

Богушев прислал корреспонденту фотографию, сделанную в 00.30 мск 14 ноября, где он стоит напротив здания краевой администрации с темными окнами. По его словам, его круглосуточную бессрочную голодовку контролируют такие же обманутые дольщики, которые следят за состоянием его здоровья и готовы вызвать при необходимости скорую помощь. "Стою круглосуточно с субботы с 11 ноября. Пью только воду. Пока помощь "скорой" не нужна. Сплю в припаркованном недалеко от администрации края автомобиле. Утром выхожу на площадь. И буду это делать, пока мы, обманутые дольщики, не получим ключи от своих квартир. Цель акции: добиться квартир, которые мы купили за свои деньги. Что касается лично меня, то я купил квартиру в 2015 году, заплатил более 1,5 миллиона рублей за 38 кв. м. В то время квадратный метр жилья стоил 41 000 рублей. Сейчас такая квартира стоит в 4-5 раз дороже. Таких денег у меня и у других людей нет. У меня двое уже взрослых детей. Сам я живу на съемной квартире восемь лет. Вышел сюда, потому что понимаю, что нас обманывают в очередной раз, хотя дом начал интенсивно строится года два назад, когда был найден новый инвестор ООО «Альфа строй комплект». К новому инвестору у нас претензий нет. Новый застройщик начал достройку наших двух домов года два назад и довел их за это время первый дом до 95% готовности, а второй дом - до 80% готовности. Стройка идет и сейчас", - рассказал мужчина.

По его словам, владельцы квартир опасаются, что все равно не получат их. "Скоро дом будет готов на сто процентов, но мы поняли, что заселиться нам в него не дадут. Начались суды, которые не в нашу пользу. Инициирует их осужденный ранее за мошенничество с нашими квартирами застройщик. Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, но он отбыл половину срока, так как сидел под следствием и через 3 года, собрав с тысячи дольщиков, потратил их не на стройку, а на себя. И вот, выйдя на волю, он принялся за старое, но только через суды отсуживать «свое имущество». Сейчас он называет себя таким же обманутым дольщиком, как и мы. Что это, умысел со стороны властей, включая суды, или случайность? Но как получается, что тот же [человек] делает с помощью судов так, что мы можем остаться без квартир и денег, а наши квартиры пойдут в оборот второй раз? То есть дом был построен на наши деньги, а квартиры в нем получат другие. Что это, если не новая преступная схема? Для разоблачения этой схемы мы писали и ходили на личный прием к прокурорам и следователям, но они как будто не понимают происходящего грандиозного мошенничества и дают нам отписки, отмахиваются, как от назойливых мух. Их ответы такие: "Дом строится, что вам еще надо, остальное решит суд". Но в судах мы уже год, и эти суды идут не в нашу пользу. Так, на 20 ноября назначен суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону в арбитраже. Он будет весьма решающим для нас. Поэтому я вышел в пикет, на голодовку, чтобы привлечь внимание к творящемуся произволу и не допустить, чтобы нас ограбили второй раз", - поделился опасениями Богушев.

По его словам, далеко не все обманутые дольщики продолжают бороться за свое жилье. "У нас с 2015 года уже умерли 20 обманутых дольщиков, много пожилых, инвалидов, матерей-одиночек, людей, взявших кредиты. Из тысячи человек нас, кто борется активно, осталось вполовину меньше. Другие, кто купил квартиры в Краснодаре в ЖК "Кино", разъехались по своим городам. Я сам житель Краснодара. Чиновники из администрации края выходили ко мне, приглашали на беседу, но они все без конкретики. Все ссылаются на суды. Я не знаю, кто должен нам принести ключи. И мне это все равно, знаю только, что ключи от наших квартир нам отдать обязаны», - добавил мужчина.

Обманутая дольщика Татьяна Тохадзе считает свою историю неоригинальной, похожей на тысячи историй обманутых дольщиков по всей стране. «Поверила сказке про 214 ФЗ, про страховку строящихся объектов, купила в ипотеку. Ипотеку брала на 8,5 лет. В этом году в июле ее закрыла, а квартиры так и нет, живу на съемной. Ещё раз я бы такую ошибку не совершила. У нас вся система почему-то не работает на упреждение, она начинает очень медленно раскручивать маховик защиты только после совершенного деяния. Именно поэтому многие не доживают до момента, когда свершается правосудие. К сожалению поговорка "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" как нельзя лучше характеризует ситуацию с нашим ЖК. Алексей Богушев - настоящий защитник, он полгода был на СВО. Кстати, у нас пять дольщиков в настоящий момент там, <...> а мошенники <...>, ранее осужденные за мошенничество с нашими квартирами, обирают их семьи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Обманутый дольщик Сергей Призов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что потратил на квартиру в ЖК "Мультиплекс Кино" материнский капитал и взял ипотеку. «Я купил квартиру здесь в 2014 году, был использован материнский капитал и ипотека. Потом стройка остановилась где-то в 2016 году. Собирались на собрания с директором стройки, внятных ответов, где деньги, почему не строит не дал. После этого я участвовал в митингах, одиночных пикетах, встречах с администрацией города, повесили баннер на весь дом. Претензии к законодателям и исполнителям: почему не работает 214 ФЗ? Почему к чиновникам, существующим на наши налоги, невозможно попасть на прием, а если писать, то получишь только отписки. Если писать выше, в Москву, все спускают в Краснодар, тем, кто уже просто описывался. Задавали все эти вопросы. Ответов нет. Виновных наказали, а квартир опять нет. Стройка началась, нашли нового инвестора-застройщика, вышли первые виновные застройщики, отсидели и, вернувшись, начали вставлять нам палки в колеса. Опускаются руки, власть в лице администрации города, прокуратуры, следственного комитета, департамента строительства оказывается бесхребетной, её прогибают как хотят несколько человек, да практически один. Почему? Или кто-то заинтересован, или есть покровители? Что делать дольщику без юридического образования против кучи наемных юристов у наших противников? Нам только и остается, что голодать, писать во все СМИ и соцсети, озвучивать преступления по отношению к нам и надеяться, что это сработает, нас услышат… Дольщики не знают, что они могут сделать еще? Всюду мы встречаем глухую стену», - поделился он своей историей.

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Алексея Богушева.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.