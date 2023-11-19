Дольщики в Каспийске во время схода. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/CzysdYONOBr/

19 ноября 2023, 11:59

Дольщики в Каспийске пожаловались на нарушение жилищных прав

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Дольщики, вложившие деньги в покупку квартир в одном из жилых комплексов Каспийска, провели сход, на котором пожаловались, что застройщик длительное время не вводит ЖК в эксплуатацию. Права дольщиков в Дагестане остаются незащищенными и этим пользуются недобросовестные застройщики, заявили комментаторы в соцсети, просмотревшие видео о сходе участников долевого строительства.

18 ноября в Instagram-паблике* republik_dagestan был опубликован ролик, на котором показана группа из около двух десятков человек во дворе жилого комплекса. Они сначала стоят в беседке, а затем на кадрах показано, как эти люди собирают подписи на листах.

Дольщики в Каспийске собирают подписи под обращением. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/CzysdYONOBr/На бумаге, которую снял автор ролика, видны номера квартир. Одна из женщин спросила девушку, собирающую подписи: "По подъездам собираете?". Та ответила ей утвердительно. Присутствующие активно обсуждают между собой сбор подписей под обращением.

"Сегодня, 18 ноября 2023 года, состоялось собрание дольщиков. Жильцы многоквартирного дома по улице Мира, 3, устали слушать отговорки. Сдача дома затянулась на годы, и по сей день не понятно его будущее. На собрании принято решение обратиться официально к застройщику – "Аркада СТ", Каспийск", – сказано в описании видеоролика.

Этот пост в Instagram*-паблик republik_dagestan, на который подписано около 792 тысяч пользователей, на 12.00 мск 19 ноября набрал 307 просмотров и 18 комментариев.

"Я в шоке от дагестанских застройщиков. Почему не могут сдать свои постройки?" – задался вопросом пользователь iren_a_cake.

"Большинство домов такие. Такое ощущение, что покупаешь кота в мешке. Даже имея все разрешения и бумаги, завтра можешь оказаться на улице. Вообще не защищены дольщики, а застройщики этим пользуются", – написал пользователь zff3930.

"Когда гонишься за дешевизной, так бывает. Все просто собирают ваши деньги на свои нужды. Будьте благоразумны", – призвал пользователь d.rain07.

"Каждый хочет кусок урвать", – заявил пользователь goldenwater_spb_parfum. "А потом и власть ещё захочет большую долю", – считает пользователь __krovatki_detskie.

"Этот дом по какой улице, скажите, пожалуйста?" – поинтересовался пользователь rutulka1970.

"Там же написано, город Каспийск, улица Мира, 3", – ответила ей hasmuhammadovna4.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане дольщики неоднократно жаловались на нарушение их прав. Так, 13 июня в Махачкале перед зданием правительства местная жительница провела одиночный пикет с требованием, чтобы власти помогли обманутым дольщикам, проблема со строительством многоквартирного дома которых не решается более пяти лет. Полицейские доставили в участок обманутую дольщицу, которая добивалась встречи с главой Дагестана. 

27 января было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором дольщики из Дербента попросили о помощи. Дом по улице Сальмана должны были сдать еще в 2016 году, но он до сих пор не достроен, а власти города не решают проблему, пожаловались они.

13 февраля, Меликов распорядился, чтобы муниципалитеты собрали и передали в Минстрой Дагестана информацию об обманутых дольщиках по всей республике. Люди вложили деньги в строительство, но не получили жилье и ждут выполнения обязательств, поэтому власти "должны способствовать скорейшему решению их проблемы", заявил он.

25 марта Минстрой Дагестана заявил, что в республике насчитывается 895 обманутых дольщиков, купивших жилье в восьми многоквартирных домах.

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Примечание:

"Махачкалинцы раскритиковали отчет властей о борьбе с самостроями", "Пайщица на пикете попросила Меликова решить проблему недостроя в Кизилюрте", "Мэрия Кизилюрта объяснила проблемы с кооперативным недостроем".

Автор: "Кавказский узел"

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