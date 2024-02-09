Шесть бойцов из Дагестана убиты в военной операции

09 февраля 2024, 12:27

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В военной операции на Украине погибли шесть бойцов из Махачкалы, Касумкента и Дербентского района, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 733 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Орхан Салахов погиб в военной операции на Украине, сообщила 8 февраля администрация Дербентского района. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 727 бойцов из Дагестана.

В военной операции на Украине погиб Тельман Абдуллаев из села Касумкент, сообщила 7 февраля в своем телеграм-канале администрация села. "В зоне проведения СВО боец исполнял воинский долг в рядах мотострелкового полка. Погибшему было 36 лет", - говорится в публикации.

В Махачкале на улице Газопроводной установлена мемориальная плита в память о Юсупе Тажудинове, погибшем в зоне военной операции, сообщила 8 февраля в своем телеграм-канале администрация Советского района города.

Тажудинов участвовал в военной операции на Украине с 12 апреля 2022 года. "Погиб 26 мая прошлого года в боях за г. Бердянск. [...] У Тажутдинова остались жена и трое детей", - говорится в публикации.

На фасадах школ посёлка Мамедкала, сёл Кала и Геджух 8 февраля также были установлены мемориальные доски в память о погибших в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Дербентского района.

В числе погибших названы Тагир Абдулкадыров, Алисултан Султанов, Магомед Гусайханов и Магомед Мирзаев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 733 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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