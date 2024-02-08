Орхан Салахов. Скриншот фото из Telegam-канала администрации Дербентского района от 08.02.24, https://t.me/derbentskiyrayon_official/8652

08 февраля 2024, 20:25

Офицер из Дагестана погиб в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лейтенант Орхан Салахов погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 727 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Темирсултан Байсолтанов стал 726-м уроженцем Дагестана, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Нижний Джалган Дербентского района, заместитель командира роты, инструктор воздушно-десантной подготовки с позывным «Салах» лейтенант Орхан Салахов погиб в населённом пункте Новомихайловка ДНР, сообщила сегодня администрация Дербентского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 727 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.25 мск 8 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3365 военных с юга России, в том числе 1638 – из СКФО и 1727 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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