Офицер из Дагестана погиб в военной операции

08 февраля 2024, 20:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лейтенант Орхан Салахов погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 727 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Темирсултан Байсолтанов стал 726-м уроженцем Дагестана, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Нижний Джалган Дербентского района, заместитель командира роты, инструктор воздушно-десантной подготовки с позывным «Салах» лейтенант Орхан Салахов погиб в населённом пункте Новомихайловка ДНР, сообщила сегодня администрация Дербентского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 727 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.25 мск 8 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3365 военных с юга России, в том числе 1638 – из СКФО и 1727 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.