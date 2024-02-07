07 февраля 2024, 15:26

Военный из Дагестана убит на Украине

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Темирсултан Байсолтанов погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 726 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Муслим Герейханов стал 725-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель поселка Новый Сулак Темирсултан Байсолтанов погиб в районе Бахмута в ноябре 2023 года, сообщила администрация Кизилюрта. По окончании школы он получил профессии водителя и сварщика. срочную службу проходил в войсках противовоздушной обороны. Байсолтанову было 46 лет, в зоне военной операции также находится его сын, сообщила администрация Кизилюрта в своем Telegram-канале 6 февраля. В сообщении в одном из случаев фамилия погибшего указана как Байсултанов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 726 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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