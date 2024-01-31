31 января 2024, 20:48

Боец из Дагестана погиб в военной операции

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Муслим Герейханов погиб в зоне боевых действий, сообщил глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 725 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что Мырза Агамирзаев стал 724-м жителем Дагестана, чью гибель в ходе специальной военной операции на Украине подтвердили власти.

Муслим Герейханов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов в своем   Telegram-канале. Он выразил соболезнования отцу погибшего, Юсифу Герейханову.

Как следует из информации на сайте Дербентского района Юсиф Герейханов занимает должность начальника районного управления агропромышленным комплексом.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 725 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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