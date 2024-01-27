27 января 2024, 14:39

Боец из Дагестана убит в военной операции

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Мырза Агамирзаев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 724 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 января мэрия Южно-Сухокумска сообщила, что Мурад Магомедов погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 723 бойцов из Дагестана.

В военной операции на Украине погиб боец из поселка Мамедкала Мырза Агамирзаев, его родителям вручен орден Мужества, сообщила 26 января в своем телеграм-канале администрация Дербентского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 724 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 января 2024, 13:41

27 января 2024, 13:00

27 января 2024, 12:09

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    Подрядчик приостановил строительство школы в селе Шиназ из-за обнаружения исторического могильника. Власти отказали подрядчику в увеличении сроков строительства отказались от контракта, следует из информации на сайте госзакупок и картотеки арбитражных дел. Раскритиковав видеосюжет журналиста Мурада Магомедова о школе в Шиназе, Сергей Меликов поставил себя в неудобное положение, так как в проблеме виноваты сами власти, считают комментаторы истории в соцсетях.

27 января 2024, 11:29

27 января 2024, 10:36

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