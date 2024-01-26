Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска

26 января 2024, 22:23

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Мурад Магомедов погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Южно-Сухокумска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 723 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Фазидин Киличханов стал 722-м жителем Дагестана, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец Южно-Сухокумска Мурад Магомедрасулович Магомедов посмертно награжден ореном Мужества, сообщила сегодня администрация города.

Ранее в школе, где он учился была открыта "Парта героя", отделение партии "Единая Россия" в Дагестане, отчитываясь об этом событии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 28 ноября 2023 года, сообщило, что Магомедов погиб в зоне специальной военной операции.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 723 бойцов из Дагестана. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 22.20 мск 26 января сообщили о гибели на Украине не менее 3307 бойцов с юга России, в том числе 1615 - из СКФО и 1692 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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