Наблюдатели из Европы подвергли сомнению итоги подсчета голосов на выборах в Азербайджане

08 февраля 2024, 16:56

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Президентские выборы в Азербайджане прошли в условиях ограничения свобод, а соперники Алиева не представляли реальной альтернативы, заявила совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Серьезные нарушения на выборах заставляют усомнились в результатах подсчета голосов, подчеркнули наблюдатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщил о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам, набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. СМИ распространили видео о фальсификациях, госструктуры назвали их фейками. Аналитики указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности страны.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса. О том, в каких условия Ильхам Алиев в пятый раз побеждает на президентских выборах, говорится в справке "Кавказского узла" "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ 8 февраля обнародовала свое предварительное заключение о прошедших выборах.

"Это были первые выборы, проведенные на международно-признанной территории Азербайджанской Республики, и этот вопрос доминировал в предвыборной кампании и нашел отклик в общественных настроениях. Хотя подготовка к выборам была эффективной и профессиональной, ей не хватало подлинного плюрализма, а критические голоса постоянно подавлялись. Многолетние ограничения свободы объединений и выражения мнения были усилены недавними поправками к законодательству и привели к тому, что оно не соответствует международным демократическим стандартам", - говорится в заявлении наблюдателей ОБСЕ.

Совместная наблюдательная миссия пришла к выводу, что, "хотя избирательный кодекс детализирован и регулирует все аспекты избирательного процесса, недавние поправки оставили предыдущие рекомендации БДИПЧ без внимания". "Мы стали свидетелями исторического момента в суверенитете и территориальной целостности Азербайджана на этих первых президентских выборах, проведенных на всей территории Азербайджанской Республики с момента обретения независимости", - сказал Артур Герасимов, специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

"Досрочные президентские выборы прошли в ограничительной обстановке, и, хотя они были эффективно подготовлены, критические голоса и политические альтернативы в основном отсутствовали. К сожалению, предыдущие рекомендации по приведению законодательной базы в соответствие с международными стандартами демократических выборов остались без внимания. И многочисленные ограничения в законе и на практике продолжают существовать", - продолжил он.

Кампания на протяжении всего времени оставалась сдержанной, не имела какого-либо значимого общественного участия и не была конкурентоспособной, отметили наблюдатели. "Хотя в кампании приняли участие еще шесть кандидатов, ни один из них убедительно не бросил вызов политике действующего президента, в результате чего избиратели остались без какой-либо реальной альтернативы. Представители гражданского общества и оппозиции отметили, что правовая база и ее реализация затрудняют реализацию права на свободу мирных собраний и проведение публичных собраний как в преддверии выборов, так и вне периода предвыборной кампании", - далее подчеркивается в заявлении.

Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.

Хотя равное обращение с женщинами и мужчинами закреплено в законе, не существует конкретных мер по поощрению участия женщин, и они по-прежнему недостаточно представлены во всех аспектах общественной и политической жизни, указали наблюдатели.

"Наблюдая за этими выборами, я заметила полное отсутствие заинтересованной и информативной общественной кампании между политическими альтернативами, в то время как медиа-среда оставалась крайне ограниченной, что оставляло избирателей без возможности значимого информирования о вариантах в день голосования", - сказала глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэла Де Риддер.

"Женщины по-прежнему недостаточно представлены в политической жизни, хотя они берут на себя большую часть организационной работы в день выборов. Это демонстрирует необходимость принятия законов, гарантирующих равное участие в политике", - далее подчеркнула она.

У наблюдателей возникли вопросы к процедуре подсчета голосов. "День выборов в целом прошел спокойно и организованно, однако наблюдатели отметили существенные недостатки, в основном связанные с вопросами тайны голосования, отсутствием гарантий против многократного голосования, признаками вброса, выявлением похожих подписей в списках избирателей. Это вызывает серьезные вопросы относительно правильного подсчета и протоколирования голосов. Почти 80 процентов наблюдаемых избирательных участков не обеспечили независимый доступ избирателям с ограниченными возможностями", - сказано в заключении совместной наблюдательной миссии.

Строгое ограничительное законодательство о СМИ, а также недавние аресты критически настроенных журналистов препятствовали свободной работе СМИ и привели к повсеместной самоцензуре, ограничивая возможности независимой журналистики и критических дебатов. Минимальное освещение кандидатов и предвыборной кампании лишило избирателей возможности узнать о кандидатах и их программах, чтобы сделать осознанный выбор в день выборов, далее сказано в отчете.

"На этих важных для страны выборах ни один из кандидатов не бросил убедительный вызов действующему президенту, а некоторые оппозиционные партии вообще не приняли участия, заявив об отсутствии адекватных демократических условий", — сказал Иоган Мерфи, возглавлявший миссию (долгосрочную) БДИПЧ по наблюдению за выборами. "Хотя подготовка к выборам была эффективной и профессиональной, включая обучение представителей участковых комиссий, в день выборов часто игнорировались важные гарантии, и в течение дня мы наблюдали существенные процедурные ошибки", - продолжил он.

Члены миссии подтвердили наличие серьезных нарушений в ходе голосования на пунктах, включая ограничения действий наблюдателей и не допуск местных НПО к мониторингу.

Комментируя недавние аресты журналистов, Ридер отметила, что европейские структуры осведомлены об этом. "Мы хорошо знаем, в каких условиях вы работаете и не только на выборах и вне их", - добавила она.

Международная миссия по наблюдению за выборами на внеочередных президентских выборах в Азербайджане насчитывала 335 наблюдателей из 42 стран, в том числе 256 экспертов, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, а также 79 наблюдателей от ПА ОБСЕ.

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