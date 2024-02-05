Кадирханов арестован по делу об убийстве бойца ММА Мутаева

05 февраля 2024, 20:06

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Суд в Дагестане постановил заключить под стражу Надырхана Кадирханова, подозреваемого в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева.

Как писал "Кавказский узел", 31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого.

Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве Магомедрасула Мутаева, сообщило в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану.

Дело расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), отмечается в публикации ведомства.

Ранее сегодня ведомство сообщило, что следователи на месте провели проверку показаний с участием подозреваемого. "Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", - говорится в публикации.

Напомним, знакомые задержанного сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным других источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его в присутствии свидетелей.

Сам Надырхан Кадирханов рассказал, что подвергался избиениям и унижениям со стороны спортсмена в присутствии других людей, сообщил представитель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, навестивший сегодня задержанного в изоляторе временного содержания.

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