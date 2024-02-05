Власти Чечни рапортовали о примирении семей кровников

05 февраля 2024, 11:07

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В Ачхой-Мартановском районе прошел обряд примирения двух семей, враждовавших из-за убийства человека, отчиталось Духовное управление мусульман Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни периодически отчитываются о примирении семей кровников. В частности, 2 января стало известно, что Надтеречном районе прошел обряд примирения двух семей, враждовавших 18 лет из-за гибели человека.

Власти Чечни в 2010 году создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, однако на следующий день при Духовном управлении мусульман Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

В селе Самашки Ачхой-Мартановского района прошел обряд примирения семей кровников. Житель Старой Сунжи ранее убил жителя села Самашки. Процесс примирения прошел под руководством заместителя муфтия Чечни Ансара Хетиева, отчиталось Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни.

"Хетиев в своем выступлении поблагодарил родственников погибшего за то, что они нашли в себе силы пойти на примирение ради довольства Аллаха", – привело сегодня ИА "Чечня Сегодня" сообщение ДУМ республики.

Благодаря работе спецкомиссии удалось урегулировать около 1500 конфликтов на почве кровной мести, сказано в сообщении.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

В 2007 году была начата активная фаза примирений кровников, муфтият и власти буквально насаждали примирения, отметил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Если в данном случае имеется такая же картина, и родственников невинно убиенного заставили мириться <...> они на это пойдут, конечно, но временно. Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что, несмотря на декларируемую властями Чечни борьбу с обычаем кровной мести, в 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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