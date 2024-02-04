Власти отреагировали на протест махачкалинцев против переноса больницы

04 февраля 2024, 10:26

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В махачкалинском поселке Ленинкент открыт филиал поликлиники №8, а отделение в Сепараторном поселке продолжит работу в прежнем графике, сообщил Минздрав Дагестана после схода местных жителей, выступивших против переноса больницы за город.

Как информировал "Кавказский узел", 3 февраля жители Сепараторного поселка в Махачкале провели сход, на котором выступили против переноса поликлиники №8 за город – в поселок Ленинкент. Они пояснили, что в их семьях есть тяжелобольные пациенты, и что им будет тяжело возить их в Ленинкент.

В поселке Ленинкент открыт филиал поликлиники №8, сообщил Минздрав Дагестана. "Поликлиника №8, помимо открытого в новом типовом здании филиала, продолжит работу по прежнему адресу", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале министерства.

Поликлиника продолжит работу по старому адресу, на новый переезжает только часть коллектива. Рассматривается вопрос о капитальном ремонте помещений старого здания. "Участковые врачи и ряд узких специалистов будут принимать как по первоначальному адресу поликлиники, так и в новом здании, также будет доступна лабораторная и инструментальная диагностика", – пояснил Минздрав республики.

Этот пост в телеграм-канале Минздрава Дагестана, на который подписано 7479 пользователей, на 10.25 мск набрал 19 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев.

"Я лично требую, чтобы оставили действующую поликлиника как есть со всеми специалистами. Нас это устраивало и устраивает, а туда наберите новых сотрудников", – потребовала Saika.

"Поликлиника нужна именно на Юсупова для пожилых и больных жителей микрорайона. Надеюсь там она и останется, как нас заверяет Минздрав", – написал пользователь с ником X.

"Радоваться надо, что за столько лет построили новую поликлинику. Все прекрасно знаете, что в городе нет земли свободной, поэтому и в Ленинкент перенесли, плюс 20 минут на дорогу вас так озлобило? На любые изменения идет критика. Что-то новое построят возмущаются, не строят тоже возмущаются", – заявил пользователь с ником Пери.

Напомним, ранее в адрес Минздрава Дагестана неоднократно звучала критика со стороны жителей республики за неудовлетворительную, по их мнению, работу. В адрес министерства также звучала критика и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

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