Здание новой поликлиники в Ленинкенте. Фото: Минздрав Дагестана https://t.me/minzdravrd/6470

04 февраля 2024, 10:26

Власти отреагировали на протест махачкалинцев против переноса больницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В махачкалинском поселке Ленинкент открыт филиал поликлиники №8, а отделение в Сепараторном поселке продолжит работу в прежнем графике, сообщил Минздрав Дагестана после схода местных жителей, выступивших против переноса больницы за город.

Как информировал "Кавказский узел", 3 февраля жители Сепараторного поселка в Махачкале провели сход, на котором выступили против переноса поликлиники №8 за город – в поселок Ленинкент. Они пояснили, что в их семьях есть тяжелобольные пациенты, и что им будет тяжело возить их в Ленинкент.

В поселке Ленинкент открыт филиал поликлиники №8, сообщил Минздрав Дагестана. "Поликлиника №8, помимо открытого в новом типовом здании филиала, продолжит работу по прежнему адресу", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале министерства.

Поликлиника продолжит работу по старому адресу, на новый переезжает только часть коллектива. Рассматривается вопрос о капитальном ремонте помещений старого здания. "Участковые врачи и ряд узких специалистов будут принимать как по первоначальному адресу поликлиники, так и в новом здании, также будет доступна лабораторная и инструментальная диагностика", – пояснил Минздрав республики.

Этот пост в телеграм-канале Минздрава Дагестана, на который подписано 7479 пользователей, на 10.25 мск набрал 19 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев.

"Я лично требую, чтобы оставили действующую поликлиника как есть со всеми специалистами. Нас это устраивало и устраивает, а туда наберите новых сотрудников", – потребовала Saika.

"Поликлиника нужна именно на Юсупова для пожилых и больных жителей микрорайона. Надеюсь там она и останется, как нас заверяет Минздрав", – написал пользователь с ником X.

"Радоваться надо, что за столько лет построили новую поликлинику. Все прекрасно знаете, что в городе нет земли свободной, поэтому и в Ленинкент перенесли, плюс 20 минут на дорогу вас так озлобило? На любые изменения идет критика. Что-то новое построят возмущаются, не строят тоже возмущаются", – заявил пользователь с ником Пери.

Напомним, ранее в адрес Минздрава Дагестана неоднократно звучала критика со стороны жителей республики за неудовлетворительную, по их мнению, работу. В адрес министерства также звучала критика и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

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Примечание:

"Родители пожаловались на условия для детей в махачкалинской больнице", "Госпиталь для больных коронавирусом закрылся в Махачкале", "В Дагестане начала работать благотворительная больница для женщин".

Автор: "Кавказский узел"

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04 февраля 2024, 11:19

04 февраля 2024, 09:31

04 февраля 2024, 08:36

04 февраля 2024, 07:43

  • Планы властей перенести за город больницу вызвали протест махачкалинцев

    Несколько десятков махачкалинцев провели сход около поликлиники №8 в знак протеста против ее переноса из Сепараторного поселка в Ленинкент. Они пояснили, что им будет трудно возить за город тяжелобольных пациентов. Другие горожане, комментируя возмущение участников схода в соцсети, высказали мнение, что перенос поликлиники связан с планами властей построить в этом месте новое здание.

04 февраля 2024, 06:47

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