Планы властей перенести за город больницу вызвали протест махачкалинцев

04 февраля 2024, 07:43

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Несколько десятков махачкалинцев провели сход около поликлиники №8 в знак протеста против ее переноса из Сепараторного поселка в Ленинкент. Они пояснили, что им будет трудно возить за город тяжелобольных пациентов. Другие горожане, комментируя возмущение участников схода в соцсети, высказали мнение, что перенос поликлиники связан с планами властей построить в этом месте новое здание.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно критикуют Минздрав республики за неудовлетворительную, по их мнению, работу. В адрес министерства также звучала критика и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

3 февраля в Махачкале около поликлиники №8 собрались более 60 местных жителей, возмущенных планами властей перенести больницу на новое место. Жители Сепараторного поселка недовольны переносом поликлиники за город – в поселок Ленинкент. Они пояснили, что в их семьях есть тяжелобольные пациенты, которых будет трудно доставлять в больницу в случае ее переноса за город. Переносом поликлиники также недоволен ее персонал. Главврач заявил, что учреждение начнет переезжать на новое место с понедельника, передал 3 февраля паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"У меня, например, муж инвалид первой группы. Аналогично у многих этих людей. Нас не предупредили, мы неожиданно все узнали. Переводят всех врачей и закрывают эту поликлинику", – сказала одна из местных жительниц на кадрах видео, опубликованном в паблике.

Чтобы занять очередь в больницу, жителям приходится приходить в больницу с раннего утра, добавила она. "Тяжелобольные, люди с инсультом, они будут отсюда туда в Ленинкент что ли ездить?" – задалась вопросом махачкалинка.

"Кому в голову пришло эту поликлинику переносить на новое место? У меня мама инвалид, как я отведу ее туда? Целый день что ли мне там пропадать теперь в Ленинкенте? Это кому-то было нужно это место, вот они и положили глаз на него. Нужно будет выйдем на площадь", – пригрозила еще одна местная жительница.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 186 тысяч пользователей, на 07.40 мск 4 февраля набрал 241 отметку с реакцией пользователей и 147 комментариев.

"Видимо новая многоэтажка планируется на месте старой поликлиники", – предположила Калимат Джабирова.

"Многоэтажку хотят построить", – высказал схожее мнение Магомедрасул Магомедрасулов.

"Кто-то решил там очередное здание построить. Этот главврач представление имеет о том, как Сепараторный поселок в Ленинкент будет ездить?" – задался вопросом пользователь Zekra Navakan.

"Можно пойти в любую поликлинику, в чем проблема, зачем куда-то ехать?" – спросила Аида Латифова.

"Аида, в ближайшую надо ходить. Поликлинику строят, чтобы людям далеко не надо было добираться", – ответил ей пользователь Crystale Castle.

"А что еще одну клинику нельзя открыть?" – написал Радриго Джамбо.

"Эту поликлинику некуда не переносят, она продолжит также функционировать, а Ленинкент реально нуждался в поликлинике", – заявил Ислам Гамзатов.

На 07.40 мск 4 февраля на сайте администрации Махачкалы и на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно возмущения махачкалинцев планами властей перенести поликлинику из Сепараторого поселка в Ленинкент.

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