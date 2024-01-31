Отчет чиновника о школе в Шиназе разгневал Меликова

31 января 2024, 21:24

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Глава Дагестана на совещании потребовал от начальника отдела образования Рутульского района сообщить о причинах сноса корпуса школы в селе Шиназ, после чего заставил чиновника покинуть зал и потребовал проверить его деятельность.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал вышедший на федеральном телеканале репортаж дагестанского журналиста Мурада Магомедова о ветхой школе в селе Шиназ Рутульского района. Меликов заявил, что уже два года контролирует ситуацию со школой. Сельчане 25 января рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что более 100 детей из-за отсутствия в Шиназе школы вынуждены учиться в две смены в ветхом и холодном здании. При этом из информации на сайте госзакупок и картотеки арбитражных дел следует, что подрядчик приостановил строительство школы в селе Шиназ из-за обнаружения исторического могильника, а власти отказали подрядчику в увеличении сроков строительства и отказались от контракта. Комментаторы в соцсетях отметили, что Меликов поставил себя в неудобное положение, так как в проблеме виноваты сами власти.

В видеосюжете журналиста Мурада Магомедова, подготовленном для "РенТВ", жители Шиназа Назар Абатаев, Нигар Шахбанова пожаловались на плохие условия в местной школе. Директор школы Расим Мирзабеков рассказал о претензиях родителей из числа военнослужащих. "Мы, говорят, защищаем нашу родину, а наши дети в каких условиях учатся?" – отметил он. Руководитель дирекции по реализации инфраструктурных программ в Дагестане Газимагомед Курамагомедов возложил ответственность за проблему с ветхой школой на подрядчика, который сорвал сроки строительства.

Глава Дагестана Сергей Меликов в среду на заседании совета по образованию и науке раскритиковал начальника отдела образования администрации Рутульского района республики Фермана Ахмедбекова за решение местных властей снести корпус школы в селе Шиназ.

"Вы с какого года начальник отдела образования? Возьмите на себя ответственность, а не прячьтесь за спинами руководителей, педагогов, в том числе директора школы, родителей и детей, которым холодно и не комфортно учиться. А что сделали вы, чтобы исправить ситуацию?" – привела слова Меликова администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

На вопрос Меликова чиновник не смог дать вразумительный ответ, пишет сегодня "Черновик".

Глава республики заявил, что Ахмедбеков "спрятался" за спины руководителей, педагогов, родителей и детей, вместо того чтобы предложить меры по разрешению ситуации, он поручил провести в отношении Ахмедбекова служебную проверку и принять соответствующие решения, в том числе кадровые, сообщило сегодня РИА "Новости". "Я вас освобождаю от участия в нынешнем совещании, не имею чести с вами находиться в одном зале", – заявил Меликов, после чего чиновник покинул зал.

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