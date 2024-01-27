Жители Дагестана сочли неуместной критику Меликова за репортаж о проблеме со школой

27 января 2024, 12:09

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Подрядчик приостановил строительство школы в селе Шиназ из-за обнаружения исторического могильника. Власти отказали подрядчику в увеличении сроков строительства отказались от контракта, следует из информации на сайте госзакупок и картотеки арбитражных дел. Раскритиковав видеосюжет журналиста Мурада Магомедова о школе в Шиназе, Сергей Меликов поставил себя в неудобное положение, так как в проблеме виноваты сами власти, считают комментаторы истории в соцсетях.

Как информировал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал вышедший на федеральном телеканале репортаж дагестанского журналиста Мурада Магомедова о ветхой школе в селе Шиназ Рутульского района. Меликов заявил, что уже два года контролирует ситуацию со школой. Руководство телеканала заявило, что слова главы Дагестана следует рассматривать как оказание давления на журналиста. Прокуратура отчиталась о проверке условий обучения детей в Шиназе, а сами сельчане 25 января рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что более 100 детей из-за отсутствия в Шиназе школы вынуждены учиться в две смены в ветхом и холодном здании.

В видеосюжете журналиста Мурада Магомедова, подготовленном для "РенТВ", жители Шиназа Назар Абатаев, Нигар Шахбанова пожаловались на плохие условия в местной школе. Директор школы Расим Мирзабеков рассказал о претензиях родителей из числа военнослужащих. "Мы, говорят, защищаем нашу родину, а наши дети в каких условиях учатся?" – отметил он. Руководитель дирекции по реализации инфраструктурных программ в Дагестане Газимагомед Курамагомедов возложил ответственность за проблему с ветхой школой на подрядчика, который сорвал сроки строительства.

Судя по опубликованным документам на портале госзакупок, подрядчик строительства школы в селе Шиназ "Севкавстроймонтаж" выполнял работы по ценам строительства, рассчитанным в ценах 2000 года. Заказчиком является ГАУ "Республиканский центр по сейсмической безопасности". Контракт заключён 10 января 2022 года с датой исполнения до 30 ноября 2023 года. Заказчик прописал в контракте, что датой начала выполнения работ является март 2023 года, отметило 25 января "Новое дело".

Согласно контракту, авансирование не было предусмотрено, значит подрядчик не получал даже частичную оплату. То есть, денег на строительство школы в 2022 году власти не выделили. Тем не менее, подрядчик взялся за работу. Несмотря на то, что цены на стройработы в 2023 году были существенно выше, чем в 2000, власти не повысили сумму в контракте. Из картотеки Арбитражных дел следует, что "Севкавстроймонтаж" подал в суд на УФАС за попытку включить его в реестр недобросовестных застройщиков и суд приостановил процесс его внесения в реестр.

Строители приостановили строительство школы в селе Шиназ, так как обнаружили на месте будущего здания исторический могильник. 22 июня 2023 года об этом были проинформирован заказчик работ. Агентство по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие) 19 июня 2022 года в своем письме заявило, что обнаруженные подрядчиком могильники являются объектом культурного наследия. Также в письме сказано, что раскопки должны вестись с участием археологов.

В итоге подрядчик попросил заказчика увеличить сроки окончания работ до 25 декабря 2023 года, но заказчик принял решение отказаться от контракта в связи с невыполнением работ в срок, отметило издание.

Власти Дагестана заявили, что найдут деньги для строительства новой школы. При этом остается непонятным, где те деньги, которые были сэкономлены после разрыва контракта с "Севкавстроймонтажем", сказано в публикации.

Пост о проблеме с ветхой школой в селе Шиназ был опубликован 26 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 186 тысяч пользователей. На 12.00 мск 27 января эта запись набрала 282 отметки с реакцией пользователей и 158 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала главу Дагестана Сергея Меликова.

"Не устаю повторять одну и ту же фразу: бардак как был в Дагестане, так и будет. А кто бы главой правительства республики ни был, толку нет. Коррупция как была, так и будет", – считает Нуритдин Мехрабов.

"Как не стыдно, Меликов?" – написал Зайнудин Омаров.

"Пока вот так вот на всю страну не покажешь всё это, на верху и пальцем не пошевелят", – заявил Багама Багамаев.

"С 2022 года строят? Хотя бы фундамент постройки школы, думаю, был бы уже, раз взялся за это с 2022 года?" – отметил Surik Surik.

"Как легко на подрядчика переложить вину", – подчеркнул Timur Aliev.

Другая часть пользователей поддержала журналиста Мурада Магомедова. "Во всем теперь виноват корреспондент", – написал Арсен Ахмедов.

"Мурад молодец! Никого не побоялся, показал всё как есть", – отметил пользователь Memento Mori.

"Молодец! Снял эфир и показал истинное лицо чиновников", – подчеркнул Telman Telman.

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