Семья беженцев из Палестины прибыла в Ингушетию

27 января 2024, 20:31

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Представители правительства Ингушетии встретили в аэропорту Владикавказа семью беженцев из Палестины. Двое детей и двое взрослых будут размещены в гостинице "Асса" в Назрани".

Как сообщал "Кавказский узел", к 22 января в Ингушетию прибыли четыре группы палестинских беженцев. Правительство республики сообщило, то в пункте временного размещения в Назрани находятся уже 129 переселенцев из сектора Газа.

5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, 13 декабря – еще 18 беженцев. 1 января в Ингушетию прибыла третья группа из 14 палестинских беженцев, в том числе 11 детей, а 22 января - 32 человека, в том числе 23 ребенка. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Асхаб Паров встретил семью беженцев из Палестины в «Международном аэропорту Владикавказ», они будут размещены в гостинице "Асса" в Назрани, отчитался Миннац Ингушетии в своем Telegram-канале.

Как следует из фотографии, приложенной к публикации, в Ингушетию отправились двое взрослых - мужчина и женщина, и двое детей.

Напомним, студенты из Палестины, прибывшие в Ингушетию, выразили желание продолжить обучение в местных вузах. Правительству поручено найти возможность для этого, сообщил 21 декабря 2023 года глава республики.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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