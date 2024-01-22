30 азербайджанских семей переселились в Физули

22 января 2024, 07:36

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30 семей вынужденных переселенцев вернулись из Баку в Физули. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1625.

Как информировал "Кавказский узел", 18 января число вернувшихся в Физули переселенцев достигло 1519.

Сегодня из Баку в Физули возрватились 30 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 106 человек, передало агентство АПА.

Всего в городе обеспечено постоянное проживание 440 семей, число вернувшихся переселенцев увеличилось до 1625 человек, уточнил сегодня Report.az.

Напомним, июне 2023 года власти Азербайджана сообщали, что в Физули будут переселены 800 семей после того, как в городе завершится строительство шести кварталов.

"Кавказский узел" также писал, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики отметили, что вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места. Также они обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей.

Переселенцы, вернувшиеся в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех, отметил обозреватель информационного агентства Turan Хафиз Бабалы.

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