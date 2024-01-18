18 января 2024, 07:08

Число вернувшихся в Физули переселенцев превысило 1500

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Баку в Физули сегодня вернулись 30 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1519.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 декабря 2023 года общее число вернувшихся в Физули жителей достигло 1298.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Физули переселились 30 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 127 человек, передало агентство АПА.

Всего в Физули обеспечено проживание 410 семей, то есть 1519 человек, уточнил Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что ранее азербайджанские аналитики отметили, что жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Они обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Азербайджана провели парад в Карабахе", "Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев", "Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам заключения".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 января 2024, 08:57

  • Минюст и епархия выступили против православного прихода в Волгограде

    Управление Минюста по Волгоградской области подало в суд иск о ликвидации местной религиозной организации "Православный Приход во имя Святой Троицы". Епархия необоснованно требует передать ей имущество, рассказал руководитель прихода Андрей Черковский, а местный историк и религиовед Андрей Кудинов отметил, что у Черковского ранее произошел конфликт с митрополитом.

18 января 2024, 08:02

  • Фейковое видео дало повод для преследования противников свалки в Полтавской

    Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева пожаловалась, что Роспотребнадзор обратился в полицию и прокуратуру после того, как в телеграм-каналах распространилось фейковое видео, что будто бы техника предприятия, принадлежащего Гаряевой, перевозит мусор на несанкционированную свалку. Адвокат Гаряевой заявил, что встречно обратился с жалобой в полицию на сотрудницу Роспотребнадзора, которая подала заявление.

18 января 2024, 06:12

18 января 2024, 05:13

  • Карабахские беженцы предпочли выплаты и пособия гражданству Армении

    Статус беженца, который получили в Армении вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, дает им право на пособия и другую социальную помощь. Люди опасаются, что после оформления гражданства Армении власти могут отказать людям в такой поддержке, пояснил правозащитник Артак Бегларян. Власти заверяют, что право на все выплаты для беженцев сохранится за карабахскими армянами при оформлении гражданства.

18 января 2024, 04:14

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи