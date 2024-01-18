Число вернувшихся в Физули переселенцев превысило 1500

18 января 2024, 07:08

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Из Баку в Физули сегодня вернулись 30 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1519.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 декабря 2023 года общее число вернувшихся в Физули жителей достигло 1298.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Физули переселились 30 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 127 человек, передало агентство АПА.

Всего в Физули обеспечено проживание 410 семей, то есть 1519 человек, уточнил Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что ранее азербайджанские аналитики отметили, что жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Они обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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