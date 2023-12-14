14 декабря 2023, 08:04

25 азербайджанских семей переселились в Физули

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25 семей вынужденных переселенцев вернулись из Баку в Физули. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1298.

Как информировал "Кавказский узел", число вернувшихся в Физули переселенцев превысило тысячу.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Физули отправлены 25 семей вынужденных переселенцев общей численностью 112 человек. Всего в Физули обеспечено проживание 358 семей, то есть 1298 человек, передало агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что власти Азербайджана в июне сообщали, что в Физули ведется строительство шести кварталов, и что до конца года планируется переселить 800 семей.

Напомним, опрошенные ранее "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики отметили, что жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Также они обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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Примечание:

"Власти Азербайджана провели парад в Карабахе", "Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев", "Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам заключения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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