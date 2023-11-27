Число вернувшихся в Физули переселенцев превысило тысячу

27 ноября 2023, 09:34

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Из Баку в Физули сегодня вернулись 25 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1106.

Как информировал "Кавказский узел", 15 октября 28 семей вынужденных переселенцев получили ключи от квартир в Физули, куда они отправились из Баку на постоянное место жительства.

Сегодня 25 семей вынужденных переселенцев выехали из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку в Физули, передало агентство АПА.

Общая численность группы переселенцев – 106 человек. Всего в Физули обеспечено постоянное проживание 308 семей, общей численностью 1106 человек, уточнил сегодня Report.az.

Напомним, июне власти Азербайджана сообщали, что в Физули ведется строительство шести кварталов, в них до конца года планируется переселить 800 семей.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики отметили, жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

Азербайджанские аналитики ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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