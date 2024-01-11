Трое военных из Краснодарского края убиты в зоне боевых действий

11 января 2024, 17:20

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Илья Файдуков, Василий Диденко и Владимир Киричаев погибли в зоне боевых действий, сообщил вице-губернатор Кубани. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 285 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Горский стал 282-м военным из Краснодарского края, гибель которого в специальной военной операции подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Заместитель губернатора Краснодарского края опубликовал в своем Telegram-канале фотографии трех мемориальных досок, открытых участникам специальной военной операции - Илье Файдукову, Василию Диденко и Владимиру Киричаеву.

Как следует из информации на мемориальных досках, фотографии которых приложены к сообщению от 9 января, казак Кубанского казачьего войска Василий диденко погиб 2 мая 2022 года, ему было 42 года. Владимир Киричаеву было 25 лет

О гибели контрактника Ильи Файдукова ранее сообщал сайт "Усть-Лабинск инфо", Файдуков погиб 19 апреля 2022 года, ему был 21 год, говорится в публикации от 4 мая 2022 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 285 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 18.40 мск 11 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3329 военных с юга России, в том числе 1585 – из СКФО и 1654 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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