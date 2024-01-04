04 января 2024, 02:45

Гранатометчик из Туапсе погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Туапсе анонсировала похороны местного жителя Алексея Горского, который погиб в декабре в зоне военных действий на Украине. С начала российской военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 282 жителей Кубани. 

Как сообщал "Кавказский узел", к 3 января чиновники и силовики подтвердили гибель в зоне российской военной операции на Украине по меньшей мере 3200 жителей юга России, из них 1570 бойцов из СКФО и 1630 - из ЮФО. В Краснодарском крае к этому дню погибшими на Украине официально были признаны не менее 281 человека. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Рядовой Алексей Горский из Туапсе, служивший гранатометчиком мотострелкового взвода, убит на Украине 17 декабря, сообщила городская администрация. 

По информации чиновников, Горский погиб “при выполнении боевой задачи в результате работы вражеского БПЛА”. 

“Похороны Алексея Горского с воинскими почестями пройдут 5 января. Церемония прощания состоится в этот же день в храме Святителя Алексия на улице Полетаева”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала туапсинской администрации от 3 января. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 282 уроженцев Краснодарского края. Всего по состоянию на 2.40 мск 4 января властями официально подтверждена гибель на Украине как минимум 3205 силовиков с юга России. 

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Контрактник из Новочеркасска убит на Украине", "Боец из Кайтагского района погиб в военной операции"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 января 2024, 03:44

04 января 2024, 01:46

04 января 2024, 00:47

03 января 2024, 23:48

03 января 2024, 22:51

  • Контрактник из Новочеркасска убит на Украине

    Младший сержант Дмитрий Возненко погиб на Украине, сообщили власти Новочеркасска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 359 военных из Ростовской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи