Гранатометчик из Туапсе погиб на Украине

04 января 2024, 02:45

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Администрация Туапсе анонсировала похороны местного жителя Алексея Горского, который погиб в декабре в зоне военных действий на Украине. С начала российской военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 282 жителей Кубани.

Как сообщал "Кавказский узел", к 3 января чиновники и силовики подтвердили гибель в зоне российской военной операции на Украине по меньшей мере 3200 жителей юга России, из них 1570 бойцов из СКФО и 1630 - из ЮФО. В Краснодарском крае к этому дню погибшими на Украине официально были признаны не менее 281 человека.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Рядовой Алексей Горский из Туапсе, служивший гранатометчиком мотострелкового взвода, убит на Украине 17 декабря, сообщила городская администрация.

По информации чиновников, Горский погиб “при выполнении боевой задачи в результате работы вражеского БПЛА”.

“Похороны Алексея Горского с воинскими почестями пройдут 5 января. Церемония прощания состоится в этот же день в храме Святителя Алексия на улице Полетаева”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала туапсинской администрации от 3 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 282 уроженцев Краснодарского края. Всего по состоянию на 2.40 мск 4 января властями официально подтверждена гибель на Украине как минимум 3205 силовиков с юга России.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

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