Православные и полиция окружили дом Перадзе после видео с иконой

10 января 2024, 15:36

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Активистка Ната Перадзе, которая опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. К дому Перадзе пришли сторонники православного движения "Альт-Инфо" и потребовали ответа, полиция не позволяет им приблизиться к зданию.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. Полиция отчиталась о начале расследования по статье о вандализме. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила Лаборатория изучения советского прошлого SovLab, призвав патриархию вынести икону из собора. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии.

Возле дома активистки Наты Перадзе собралось несколько десятков человек участников движения "Альт-Инфо", которые угрожают Нате Перадзе. Также мобилизована полиция, которая не позволяет им подойти к дому. На месте несколько раз происходило противостояние между ними и полицией, сообщила телекомпания "Формула".

Собравшиеся у дома активистки просят ее "ответить" за краску на образе Сталина и угрожают женщине, но Ната Перадзе не подтвердила, что это она вылила краску на икону.

Сотрудники МВД мобилизованы возле жилого дома одного из гражданских активистов в Тбилиси для охраны общественной безопасности и правопорядка. "Призываем организаторов и участников митинга не выходить за рамки норм, установленных законом о свободе выражения мнений и собраний. Любые факты правонарушения будут немедленно пресечены полицией в рамках закона", заявила полиция Грузии.

Полиция сдерживает группу мужчин, которые прорываются к дому, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life.

По словам Наты Перадзе, после выхода видео угрозы в ее адрес не прекращаются. Вчера вечером Перадзе обратилась в полицию по поводу угроз в свой адрес. Полученные сообщения с угрозами она передала патрульной полиции. По ее словам, ее доставили в участок после того, как она вызвала полицию.

Патриархия ограничила доступ в Троицкий собор, где находится икона. "Доступ СМИ в собор сегодня и завтра будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято, чтобы избежать дальнейших недоразумений и напряженности в храме", - заявила патриархия Грузии.

Законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой. При этом 9 мая 2023 года парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Для многих жителей Грузии Сталин остается важным символом, однако он лишен серьезного политического содержания. Скорее, он становится объектом локального патриотизма и народного поклонения. Портрет Сталина (сына башмачника, как бы "святого покровителя башмачников") висит у каждого обувного мастера рядом с иконой Богоматери. Грузинское общество в большинстве своем не склонно к рефлексии и по-прежнему консервативно, при этом подобные настроения усиливаются. Граждане Грузии избегают дискуссии на болезненные темы, переоценка ценностей дается им с трудом. Как оказалось, отказа от устоявшегося мифа о Сталине как о "великом сыне грузинского народа" так и не произошло, отмечал в 2013 году Фонд Карнеги** в своем докладе по результатам опроса об отношении к Сталину на Кавказе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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