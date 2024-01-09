Гаджикурбан Азизов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Курахского района от 09.01.24, https://t.me/kurakhraion/8926

09 января 2024, 18:42

Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гаджикурбан Азизов погиб на Украине, сообщила администрация Курахского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 716 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Раджаб Рамазанов стал 715-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Мобилизованный Гаджикурбан Азизов погиб в военной операции на Украине. Он родом из села Гельхен, ему было 26 лет, сообщила сегодня администрация Курахского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 716 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 18.40 мск 9 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3229 военных с юга России, в том числе 1580 – из СКФО и 1649 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Дагестана убит на Украине", "Боец из Махачкалы погиб в военной операции", "Двое жителей Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 января 2024, 19:51

  • ФСИН подтвердила поджог в колонии Кабардино-Балкарии

    Колония №3 в Кабардино-Балкарии вернулась к работе в штатном режиме после ликвидации пожара от поджога матрацев заключенными, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Случившееся в колонии неверно трактовать как бунт, указал источник в силовых структурах.

11 января 2024, 19:12

  • Полковник из Ростовской области погиб на Украине

    Сотрудник Генштаба Сергей Поляков погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Октябрьского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 369 военных из Ростовской области.

11 января 2024, 18:35

  • Программа помощи в трудоустройстве беженцев разработана в Армении

    Власти Армении разработали программу поддержки трудоустройства карабахских беженцев, которая предусматривает компенсацию расходов на их обучение и стипендии, а также возмещение работодателям расходов на зарплату и уплату налогов. Шесть тысяч беженцев из Карабаха уже нашли работу в Армении, отчитался глава Минтруда.

11 января 2024, 17:57

11 января 2024, 17:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи