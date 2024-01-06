06 января 2024, 20:45

Боец из Дагестана погиб в военной операции

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Раджаб Рамазанов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Левашинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 715 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Муса Балабеков стал 214-м военным из Дагестана, гибель которого в ходе специальной военной операции на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Раджаб Рамазанов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Левашинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о вручении новогодних подарков его семье. Другая информация о погибшем в сообщении от 27 декабря 2023 года не приведена. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 715 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 20.35 мск 6 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3218 военных с юга России, в том числе 1578 – из СКФО и 1640 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Уроженец Дагестана убит на Украине", "Боец из Махачкалы погиб в военной операции", "Двое жителей Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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