Открытие памятной доски Мусе Балабекову. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Табасаранского района, https://t.me/novostitabasaran/8376

04 января 2024, 00:47

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана

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Старший сержант Муса Балабеков погиб на Украине, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 714 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Мухарбек Юсупов стал 713-м военным из Дагестана, гибель которого в зоне СВО подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В Татильской школе открыли памятную доску выпускнику школы Мусе Балабекову, который погиб в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Табасаранского района. Муса Балабеков принимал участие в специальной военной операции ис ее начала, был награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу». Был дважды ранен, но после излечения возвращался в свое подразделение. 26 сентября 2023 года старший сержант Муса Балабеков погиб. У него остались супруга и трое детей. Посмертно он награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Табасаранского района от 8 декабря 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 714 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 00.40 мск 4 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3204 военных с юга России, в том числе 1571 – из СКФО и 1633 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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