03 января 2024, 06:59

Боец из Кайтагского района погиб в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юсупов Мухарбек из Кайтагского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 713 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 января стало известно, что на Украине погиб Касум Магомедов. Он стал, по меньшей мере, 712 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Военнослужащий из села Янгикент Кайтагского района Юсупов Мухарбек погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила администрация Янгикентской школы 26 декабря на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 713 жителей Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Дагестана убит на Украине", "Боец из Махачкалы погиб в военной операции", "Двое жителей Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 января 2024, 07:58

  • Жители Дагестана указали властям на нерешенную проблему с вывозом мусора

    В Буйнакске растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют, пожаловался в соцсети местный житель. Комментаторы отметили, что в других городах Дагестана тоже остается актуальной проблема с вывозом мусора. Они призвали власти принять эффективные меры.

03 января 2024, 06:00

  • Махачкалинцы пять лет добиваются решения проблемы с подтоплением их домов

    Житель Махачкалы пожаловался в соцсети, что он и его соседи пять лет добиваются надлежащего ремонта водопроводной трубы, из-за порыва которой подтапливает жилые дома. Проблема с надлежащим ремонтом труб актуальна по всему городу, так как сотрудники Водоканала вместо полного устранения поломки забивают деревянные чопики, отметили в комментариях другие горожане.

03 января 2024, 05:01

03 января 2024, 04:02

03 января 2024, 03:03

  • Ставропольский военный убит на Украине

    Максима Матвиенко из Петровского района Ставрополья, погибший в российской военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества. Всего с начала военных действий власти Ставропольского края подтвердили гибель на Украине по меньшей мере 253 жителей региона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи