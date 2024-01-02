Уроженец Дагестана убит на Украине

02 января 2024, 03:02

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Глава Кайтагского района Дагестана вручил орден Мужества родным Касума Магомедова из села Джавгат, погибшего на Украине. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель там не менее 712 выходцев из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 декабря 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил о гибели на Украине военнослужащего Михаила Голова. Всего к этому дню чиновники и силовики подтвердили факт гибели по меньшей мере 711 бойцов из Дагестана в военных действиях на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ордена Мужества вручены семьям троих военнослужащих из Кайтагского района, погибших на Украине. Награды родственникам бойцов передал районный глава Алим Темирбулатов, сообщил официальный Telegram-канал муниципальной администрации.

Среди трех посмертно награжденных в сообщении упомянут Касум Магомедов из села Джавгат, о чьей гибели власти прежде не распространяли информацию. В публикации не уточняется личных подробностей об убитом и его семье.

Темирбулатов пообещал родственникам военных “помочь в решении любых наболевших вопросов”, отмечается в публикации. Судя по сообщению, семьи убитых на Украине пожаловались, в первую очередь, на задержки денежных выплат.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 712 бойцов из Дагестана. Республика неизменно лидирует по числу убитых на Украине военных как среди регионов СКФО, так и на всем юге России.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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