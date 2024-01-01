01 января 2024, 16:46

Боец из Махачкалы погиб в военной операции

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Михаил Голов погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей Махачкалы. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 711 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2023 года администрация Кайтагского района сообщила, что Тимур Мутазов и Гаджи Курбанов погибли в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 710 бойцов из Дагестана.

В зоне военной операции погиб военнослужащий Михаил Голов, сообщил 30 декабря 2023 года в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Он пояснил, что в преддверии Нового года вместе с первым заместителем Нариманом Темуркаевым навестил семью погибшего - вдову и полуторагодовалую дочь.

О визите сообщил и Нариман Темуркаев. "С мэром Юсупом Умавовым побывали в гостях у Изольды Головой, чей муж в СВО отдал жизнь", - написал он вечером 30 декабря в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 711 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Карачаево-Черкесии погиб в военной операции", "Боец со Ставрополья погиб на Украине", "Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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