Двое жителей Дагестана погибли на Украине

01 января 2024, 12:12

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Тимур Мутазов и Гаджи Курбанов из Кайтагского района погибли в ходе специальной военной операции. С начала операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 710 военных из республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно о смерти Османа Айджигайтканова из Ногайского района. Он стал 708-м военным из республики, чья смерть была официально подтверждена властями.

О смерти Касума Магомедова и Гаджи Курбанова стало известно из сообщения администрации Кайтагского района. Глава района Алим Темирбулатов 29 декабря вручил ордена Мужества родным погибших в СВО военнослужащих, в том числе близким Касума Магомедова из села Джавгат. и Гаджи Курбанова из села Шиляги, говорится в сообщении пресс-службы администрации района, опубликованном на сайте муниципального образования.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 710 военных из Дагестана. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 11.12 мск 1 января сообщили о гибели на Украине не менее 3178 бойцов с юга России, в том числе 1556 - из СКФО и 1622 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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