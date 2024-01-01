01 января 2024, 12:12

Двое жителей Дагестана погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Мутазов и Гаджи Курбанов из Кайтагского района погибли в ходе специальной военной операции. С начала операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 710 военных из республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно о смерти Османа Айджигайтканова из Ногайского района. Он стал 708-м военным из республики, чья смерть была официально подтверждена властями.

О смерти Касума Магомедова и Гаджи Курбанова стало известно из сообщения администрации Кайтагского района. Глава района Алим Темирбулатов 29 декабря вручил ордена Мужества родным погибших в СВО военнослужащих, в том числе близким Касума Магомедова из села Джавгат. и Гаджи Курбанова из села Шиляги, говорится в сообщении пресс-службы администрации района, опубликованном на сайте муниципального образования.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 710 военных из Дагестана. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 11.12 мск 1 января сообщили о гибели на Украине не менее 3178 бойцов с юга России, в том числе 1556 - из СКФО и 1622 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Шесть военных из Дагестана убиты на Украине", "Контрактник из Дагестана убит в военной операции", "Два военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 января 2024, 11:54

01 января 2024, 10:55

01 января 2024, 09:56

  • Стали известны подробности дела о шпионаже школьника из Адыгеи

    Суд в Адыгее несколько месяцев рассматривал дело юноши, который, по версии следствия, будучи школьником, собирал данные о местной воинской части. После 11 заседаний был отведен один из судей, а затем дело рассмотрели за два заседания. Юрист отметил, что это первый случай в России, когда виновным в шпионаже признан человек, занимавшийся им в школьном возрасте.

01 января 2024, 08:57

  • Ростовчане проигнорировали запрет на использование пиротехники

    В новогоднюю ночь в небо над Ростовом-на-Дону были запущены сотни салютов вопреки запрету властей на их использование. Те, кто взрывал пиротехнику, усложнили задачу военнослужащим, охранявшим город, заявили комментаторы в местном паблике. Они призвали власти ввести запрет не только на использование, но и на продажу фейрверков.

01 января 2024, 07:58

  • Состояние детской площадки в дагестанском селе рассердило пользователей соцсети

    Дети в селе Пятилетка Хасавюртовского района не посещают построенную недавно детскую площадку, так как она расположена за селом, где нет жилых домов. Пасущиеся в этом месте коровы повредили ее оборудование, пожаловался в соцсети местный житель. Комментаторы высказали мнение, что детскую площадку повредили не животные, а вандалы. Они призвали найти и наказать виновных.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи