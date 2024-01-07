07 января 2024, 16:40

Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции

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Денис Татаринов и Алексей Петров погибли в зоне боевых действий, сообщила администрация Чертковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 367 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Станислав Лата стал 365-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Жители села Алексеево-Лозовское, младший сержант Денис Татаринов Денисом и рядовой Алексей  Петров, погибли в зоне СВО. Они  воевали с начала мобилизации - с сентября 2022 года. Денису было 32 года, а Алексею - 34 года, сообщила администрация Чертковского района в своем Telegram-канале 30 декабря 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 367 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине", "Десантник из Багаевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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