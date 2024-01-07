Станислав Лата. Фото: администрация ГКОУ РО "Тацинская специальная школа-интернат" http://shkinttacinsk.ucoz.ru/index/parta_geroja/0-862

07 января 2024, 12:26

Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

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Станислав Лата из станицы Тацинская погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 365 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине Александра Дмитришина из Кашарского района. Он стал, по меньшей мере, 364 жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец Морозовска Станислав Лата погиб в зоне проведения военной операции на Украине. В его честь в Тацинской специальной школе-интернате в станице Тацинская открыта Парта героя. Лата являлся выпускником этой школы, сообщила администрация учебного заведения 5 декабря на его сайте.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 365 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине", "Десантник из Багаевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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