07 января 2024, 06:33

Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине

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Ефрейтор Александр Дмитришин из Кашарского района погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 364 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 6 января стало известно, что на Украине погиб Максим Мурушкин из Аксайского района. Он стал, по меньшей мере, 363 жителем Ростовской области, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения специальной военной операции погиб ефрейтор Александр Дмитришин из Кашарского района. В школе села Сариновка в его честь открыта мемориальная доска, сообщила 13 декабря администрация Сариновской школы на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 364 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине", "Десантник из Багаевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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