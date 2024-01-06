06 января 2024, 09:44

Подтверждена гибель на Украине военного из Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Мурушкин из Аксайского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 363 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 362 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

При проведении спецоперации на Украине погиб житель хутора Александровка Аксайского района Максим Мурушкин. В его честь в Александровской школе открыта парта героя, сообщила 25 декабря администрация этой школы не ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 363 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине", "Десантник из Багаевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 января 2024, 10:43

  • АЗС в Абхазии прекратили продажу топлива из-за дефицита

    Из-за соглашения, наделяющего "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов в Абхазию, в республике закончились запасы топлива и местные АЗС прекратили его продажу. Сухум ведет переговоры с Москвой о способах разрешения ситуации.

06 января 2024, 08:45

  • Жители Астраханской области указали на нерешенную проблему с дорогами

    Житель Красноярского района пожаловался в соцсети на плохое состояние дороги в село Красный Яр, и попросил чиновников отремонтировать ее. Часть комментаторов отметила, что эта трасса находится в плохом состоянии уже длительное время, а другая часть заявила, что проблема с дорогами актуальна во всей Астраханской области.

06 января 2024, 07:46

06 января 2024, 06:47

  • Зоозащитники из Котово сообщили об убийстве бездомных собак

    В Котово догхантеры убили двух собак и покалечили третью, сообщили местные зоозащитники, которые призвали найти и наказать виновных. Волонтеры отметили, что в последнее время в городе появилось много бездомных собак, а власти почти ничего не делают для сокращения их численности.

06 января 2024, 05:48

  • Уроженец Жирновского района погиб на Украине

    В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Жирновского района Волгоградской области Владимир Микрюков, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 644 бойцов из Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи