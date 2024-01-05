Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области

05 января 2024, 09:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие Павел Соломко и Алексей Лежанин погибли в военной операции на Украине, сообщила администрация Пролетарского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 362 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Овсяник из Батайска погиб в военной операции на Украине, сообщила 30 декабря 2023 года мэрия. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 360 бойцов из Ростовской области.

Рядовые Павел Соломко и Алексей Лежанин из Пролетарского района погибли в военной операции на Украине, сообщила районная администрация на своей странице во "ВКонтакте".

Павел Соломко был мобилизован 19 октября 2022 года, Алексей Лежанин служил в Вооруженных силах по контракту. 22-летний Соломко погиб 2 декабря 2023 года, 46-летний Лежанин - 8 ноября 2023 года, говорится в телесюжете, прикрепленном к публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 362 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.