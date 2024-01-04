Подтверждена гибель на Украине военного из Батайска

04 января 2024, 06:41

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Александр Овсяник из Батайска погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 360 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января стало известно, что на Украине погиб младший сержант Дмитрий Возненко из Новочеркасска. Он стал, по меньшей мере, 359 жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции погиб житель Батайска Александр Овсяник, передала 30 декабря со ссылкой на городскую администрация газета "Батайское время" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 360 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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