Контрактник из Новочеркасска убит на Украине

03 января 2024, 22:51

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Младший сержант Дмитрий Возненко погиб на Украине, сообщили власти Новочеркасска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 359 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Миренков из Пролетарского района стал 358-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мемориальная доска погибшему в ходе специальной военной операции Дмитрию Возненко установлена на здании школы № 24, где он учился, сообщило управление образования Новочеркасска.

Дмитрий окончил девять классов в 1992 году, в ПТУ получил диплом монтажника радио-электронной аппаратуры. В 2013 году подписал контракт с Минобороны, служил старшим сапером инженерно-саперного взвода. Ему было 45 лет, посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале управления от 21 декабря 2023 года.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Возненко служил в звании младшего сержанта, погиб 24 августа 2022 года.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 358 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 22.45 мск 3 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3203 военных с юга России, в том числе 1570 – из СКФО и 1633 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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