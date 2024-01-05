Военный из Чечни убит на Украине

05 января 2024, 15:44

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Асламбек Аслаханов погиб на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 164 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Магамед-Амин Алиев стал 163-м военным из Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Асламбек Аслаханов погиб в специальной военной операции при взятии Мариуполя, сообщила чеченская государственная телекомпания ЧГТРК "Грозный", отчитываясь о передаче в администрации Надтеречного района медали "Герой Чеченской Республики" родным погибшего. На доме, где он жил, установлена памятная табличка. Аслаханов отправился на военную операцию добровольцем, У Аслаханова осталось пять детей, говорится в сюжете, который опубликован 4 января в Instagram* телекомпании.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 164 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 141 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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