02 января 2024, 15:19

Ефрейтор из Волгоградской области убит на Украине

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Денис Мусатов погиб на Украине, сообщила администрация Новоаннинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 642 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Виталий Дегтярев и Михаил Малеев погибли на Украине. Общее число жителей Волгоградской области, погибших в специальной военной операции, достигло 641.

21-летний Денис Мусатов погиб  в ходе СВО,  сообщила администрация Новоаннинского района после школы он учился в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже, получил профессию сварщика. После окончания колледжа был призван в армию,  на 9-м месяце подписал контракт. Погиб 12 декабря 2023 года в ходе специальной военной операции, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 642 бойцов из Волгоградской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.00 мск 2 января сообщили о гибели на Украине не менее 3188 бойцов с юга России, в том числе 1561 - из СКФО и 1627 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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