30 декабря 2023, 13:08

Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Виталий Дегтярев и Михаил Малеев погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 641 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря администрация Камышина сообщила, что в военной операции на Украине погиб Сергей Рыков. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 639 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб камышанин Виталий Дегтярёв, сообщила 29 декабря в своем телеграм-канале администрация Камышина. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Администрация Чухонастовского сельского поселения Камышинского района в тот же день сообщила о гибели в военной операции ефрейтора Михаила Малеева. Он погиб 15 декабря. "В семье нашего земляка остались трое детей", - говорится в публикации на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 641 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец со Ставрополья погиб на Украине", "Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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